Денежная помощь будет оказана в целях закупки необходимого для увеличения объемов производства продуктов и денежной прибыли.

Совет Эстонии по вопросам беженцев в Украине продолжает оказывать денежную помощь жителям нескольких областей. Регистрация на получение денежной помощи сейчас доступна жителям Кировоградской, Полтавской и Черкасской областей.

Организация сообщила через свой Facebook , что пострадавшие в результате военных действий домохозяйства могут получить денежную помощь в размере 33 тысяч гривен. Денежная помощь предназначена для закупки необходимых ресурсов, которые помогут увеличить производство и доход.

Критерии для получения денежной помощи – денежная помощь доступна для пострадавших домохозяйств из указанных регионов:

В Кировоградской области, в частности, в Кропивницком районе, для жителей Новгородовской общины и Новгородки;

В Полтавской области, в Полтавском районе, для Кременчугской общины, Кременчуга и Малой Кохновки, а также для Миргородской общины, Миргорода;

В Черкасской области, в Черкасском районе, для Смелянского общества, Смелы.

Гранты предназначены для поддержки или возобновления деятельности в таких отраслях, как животноводство (производство мяса и яиц), молочное хозяйство, овощеводство и ягодничество, пчеловодство, а также других секторов аграрной индустрии.

Для подачи заявки на грант нужно заполнить онлайн-форму, доступную по указанной ссылке после регистрации на этой платформе . Процесс рассмотрения заявок и принятие решения займет до месяца.

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