Первоначально выплаты были продолжены для людей, не имеющих возможности работать, но это еще не все категории украинцев, которым повезет.

С начала марта был расширен срок выплаты пособия на проживание для уязвимых категорий населения еще на 6 месяцев. Эта возможность предоставлена ​​для отдельных групп лиц, уже получавших эту помощь в течение одного-двух лет (по крайней мере 8 месяцев).

Об этом говорится в сообщении правительственного портала.

Среди первоочередных получателей есть те, кто не может работать по обстоятельствам, связанным с уходом за детьми или тяжело больными членами семьи, или имеют ограниченные доходы или вообще их не имеют.

Согласно сообщению на Правительственном портале, также на продление помощи еще на 6 месяцев имеют право следующие категории лиц:

лица с тяжелыми заболеваниями, еще не получившие инвалидность (или члены их семей);

дети, находящиеся на попечении, и опекунские семьи;

дети, временно находящиеся в семьях родственников, знакомых, в приемных семьях или детских домах семейного типа;

лица, обеспечивающие уход за детьми младше 3 лет или с особыми потребностями до 6 лет;

семьи с детьми до 18 лет или до 23 лет, обучающиеся на полный день или по дуальной форме;

лица, оказывающие социальные услуги не профессионально;

студенты до 23 лет;

лица с инвалидностью III группы;

семьи пенсионеров

Также право на получение пособия на дополнительные 6 месяцев имеют лица, достигшие возраста старше 55 лет.

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