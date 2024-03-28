Відповідну заяву на грошову допомогу можна подати до органів соцзахисту населення, ЦНАП або виконавчих органів територіальних громад.

Україна впровадила новий вид соціальної грошової допомоги для сімей, які тимчасово беруть до себе дитину. Програма "Дитина не одна" охоплює дітей, які залишилися без батьківського піклування, але ще не отримали статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, і перебувають у сім’ї родичів, знайомих, прийомній сім’ї або дитячому будинку сімейного типу.

Процес отримання цього статусу є тривалим і може займати до 6 місяців. Тому протягом цього періоду, щоб підтримати сім'ї, які допомагають дітям, надаватиметься допомога, як пояснюють у Міністерстві соціальної політики.

Розмір щомісячної грошової допомоги становитиме:

для дітей до 6 років — 6407,5 гривень;

для дітей від 6 до 18 років — 7990 гривень;

для дітей до 6 років з інвалідністю — 8970,5 гривень;

для дітей від 6 до 18 років з інвалідністю — 11186 гривень.

За цією грошовою допомогою можуть звернутися:

особа, до якої тимчасово влаштовано дитину, якщо родина постійно проживає в Україні;

представник прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, де тимчасово перебуває дитина.

Відповідну заяву на грошову допомогу можна подати до органів соціального захисту населення, ЦНАП або виконавчих органів територіальних громад. Якщо період тимчасового перебування дитини в сім'ї родичів чи близьких триватиме довше, виплати продовжать на відповідний термін.

Останні новини України:

Нагадаємо, українцям роздадуть по 17,5 тисяч гривень в опалювальний сезон - як отримати грошову допомогу.

Як повідомляла Politeka, хто з українців тепер може отримати 30 тисяч гривень.

Також Politeka писала про нововведення щодо грошової допомоги.