Соответствующее заявление на денежную помощь можно подать в органы соцзащиты населения, ЦНАП или исполнительные органы территориальных общин.

Украина внедрила новый вид социальной денежной помощи для семей, временно принимающих к себе ребенка. Программа "Ребенок не один" охватывает детей, оставшихся без родительской опеки, но еще не получивших статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, и находящихся в семье родственников, знакомых, приемной семье или детском доме семейного типа.

Процесс получения этого статуса длительный и может занимать до 6 месяцев. Поэтому в течение этого периода, чтобы поддержать семьи, помогающие детям, будет оказываться помощь, как объясняют в Министерстве социальной политики.

Размер ежемесячного пособия будет составлять:

для детей до 6 лет - 6407,5 гривен;

для детей от 6 до 18 лет - 7990 гривен;

для детей до 6 лет с инвалидностью - 8970,5 гривен;

для детей от 6 до 18 лет с инвалидностью - 11186 гривен.

За этой денежной помощью могут обратиться:

лицо, к которому временно устроен ребенок, если семья постоянно проживает в Украине;

представитель приемной семьи или детского дома семейного типа, где временно находится ребенок.

Соответствующее заявление на денежную помощь можно подать в органы социальной защиты населения, ЦНАП или исполнительные органы территориальных общин. Если период временного пребывания ребенка в семье родственников или близких будет длиться дольше, выплаты будут продолжены на соответствующий срок.

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