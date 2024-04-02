Шахраї підробляють банкноти старого зразка через те, що ті гірше захищені, "нові" ж купюри, навпаки, мають посилену систему захисту.

Хоча кількість випадків підробки гривневих банкнот зменшилась, фальшивомонетники не припинили свою нелегальну діяльність. Дані за 2023 рік вказують на те, що на кожен мільйон оригінальних купюр приходиться приблизно 2,1 фальшива. Переважно, зловмисники видають за справжні банкноти старих випусків, тобто тих, що були введені до обігу до 2015 року.

Про це повідомили у НБУ.

За повідомленням Національного банку України, фаворитом серед фальшивих банкнот стали купюри номіналом в 200 грн, на які припадає 61% всіх виявлених підробок та 41% їх загальної вартості.

Також популярними серед фальшивомонетників виявились "старі" 500 грн купюри, що становили 24% виявлених фальшивок та 41% їхньої загальної суми. Купюри номіналом в 100 грн також не уникли уваги зловмисників, склавши 8% та 3% відповідно. Водночас, лише 7% вилучених з обігу фальшивих банкнот припало на інші номінали.

Незважаючи на зменшення кількості фальшивих купюр у циркуляції, якість підробок залишається високою, особливо для купюр старих випусків, що є менш захищеними. Водночас, високі номінали 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які Національний банк увів у обіг у 2015 – 2020 роках, оснащені поліпшеними захисними елементами, зокрема інноваційними оптично-змінними елементами, які ускладнюють їх підробку та полегшують перевірку автентичності для громадян.

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