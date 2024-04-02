Хотя количество случаев подделки гривневых банкнот уменьшилось, фальшивомонетчики не прекратили свою нелегальную деятельность. Данные за 2023 год указывают на то, что на каждый миллион оригинальных купюр приходится около 2,1 фальшивых. Преимущественно злоумышленники выдают за настоящие банкноты старых выпусков, то есть введенных в обращение до 2015 года.

Об этом сообщили в НБУ .

По сообщению Национального банка Украины, фаворитом среди фальшивых банкнот стали купюры номиналом в 200 грн, на которые приходится 61% всех подделок и 41% их общей стоимости.

Также популярными среди фальшивомонетчиков оказались "старые" 500 грн купюры, составлявшие 24% обнаруженных фальшивок и 41% их общей суммы. Купюры номиналом в 100 грн также не ушли от внимания злоумышленников, составив 8% и 3% соответственно. В то же время, только 7% изъятых из оборота фальшивых банкнот пришлось на другие номиналы.

Несмотря на уменьшение количества фальшивых купюр в циркуляции, качество подделок остается высоким, особенно для купюр старых, менее защищенных выпусков. В то же время, высокие номиналы 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015 - 2020 годах, оснащены улучшенными защитными элементами, в частности инновационными оптически-сменными элементами, которые усложняют их подделку и облегчают их подделку и облегчают.

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