Щоденні зміни курсу становитимуть до 30-50 копійок у банках і до 50 копійок в обмінниках, загалом - у квітні валютні зміни не становитимуть глобальної загрози.

У квітні в Україні передбачається зміна курсу готівкового долара, яка полягатиме у здешевленні при покупці та підвищенні ціни при продажу. Згідно з прогнозом начальника департаменту казначейства Глобус Банку Тараса Лєсового, очікується, що різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься на рівні попереднього місяця.

Зокрема різниця становитеме:

до 50-60 копійок у банках;

до 0,6-1 гривні в обмінних пунктах.

За прогнозами банківського сектора, вартість валюти залишатиметься в діапазоні 39-40 гривень. Увечері 29 березня банки встановили курс на рівні відповідно 39,05/39,5 грн (купівля/продаж), а обмінники – 39,05/39,42 грн.

Щоденні зміни курсу будуть становити до 30-50 копійок у банках та до 50 копійок у обмінниках. Загалом, зауважив Лєсовий, очікувані в квітні валютні зміни не представлятимуть собою глобальної загрози. Щоденні коливання курсу стануть вже звичним виразником "мінливої стабільності".

Раніше Національний банк України дозволив українцям купувати готівкову іноземну валюту у потрібній кількості, як у банках, так і в обмінниках, з 1 грудня 2023 року. До цього обмеження були встановлені на максимальну суму. Наприклад, для банків обсяг продажу готівкової валюти обмежувався сумою кількох параметрів, включаючи залишок валюти станом на 13 квітня 2022 року та перевищення обсягу між купівлею-продажем та 120% від купленої безготівкової валюти у населення.

Джерело: OBOZ.UA.

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