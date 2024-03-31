Ежедневные изменения курса составят до 30-50 копеек в банках и до 50 копеек в обменниках, в целом - в апреле валютные изменения не будут представлять глобальной угрозы

В апреле в Украине предполагается изменение курса наличного доллара, которое будет состоять в удешевлении при покупке и повышении цены при продаже. Согласно прогнозу начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, ожидается, что разница между курсами купли и продаж будет оставаться на уровне предыдущего месяца.

В частности, разница будет составлять:

до 50-60 копеек в банках;

до 0,6-1 гривны в обменных пунктах.

По прогнозам банковского сектора стоимость валюты будет оставаться в диапазоне 39-40 гривен. Вечером 29 марта банки установили курс на уровне соответственно 39,05/39,5 грн (покупка/продажа), а обменники – 39,05/39,42 грн.

Ежедневные изменения курса составят до 30-50 копеек в банках и до 50 копеек в обменниках. В целом, отметил Лесовой, ожидаемые в апреле валютные изменения не будут представлять глобальной угрозы. Ежедневные колебания курса станут уже привычным выразителем "меняющейся стабильности".

Ранее Национальный банк Украины разрешил украинцам покупать наличную иностранную валюту в нужном количестве как в банках, так и в обменниках с 1 декабря 2023 года. До этого ограничения были установлены на максимальную сумму. Например, для банков объем продаж наличной валюты ограничивался суммой нескольких параметров, включая остаток валюты по состоянию на 13 апреля 2022 г. и превышение объема между куплей-продажей и 120% от купленной безналичной валюты у населения.

Источник: OBOZ.UA.

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