Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) проводить новий збір даних для надання своєї грошової допомоги - зокрема, на тимчасове житло, харчування та предмети особистої гігієни.

В Україні розмір грошової допомоги від Організації Об'єднаних Націй (ООН) збільшили до 3600 гривень на місяць, починаючи з 1 жовтня. Крім цього, сім'ї можуть отримати додаткові виплати для підготовки до зими.

Згідно з інформацією, розмір грошової допомоги від ООН зросла з 2220 гривень на місяць на людину до 3600 гривень (10800 гривень за три місяці). Також, окрім цих виплат, доступна грошова допомога для підготовки до зимового періоду у розмірі 2220 гривень на людину (6660 гривень за три місяці). У випадку сімей, що підпадають під умови програми допомоги від ООН, загальна сума становитиме 17460 гривень.

Подати заявку на отримання нової фінансової допомоги можуть лише особи, які раніше не мали права на отримання виплат від жодної міжнародної організації в Україні, і при умові, що дохід їхньої сім'ї не перевищує 5400 гривень на кожного.

Грошову допомогу у 2220 грн на підготовку до зими отримають за таких умов:

домогосподарства, зареєстровані із 1 по 30 вересня 2023 року – 2220 грн на кожного члена родини упродовж 3 місяців (тобто 2220 грн + «зимова виплата» у 2220 грн на місяць);

домогосподарства, зареєстровані із 1 жовтня до кінця 2023 року – 2220 грн на кожного члена родини упродовж 3 місяців (тобто нова виплата у 3600 грн + «зимова виплата» у 2220 грн);

домогосподарства, які очолює особа похилого віку (55 років і старше), що були зареєстровані у програму до 1 вересня 2023 року, отримають допомогу для підготовки до зимового періоду – 2220 грн для кожного члена сім'ї на 3 місяці.

Зареєструватися на отримання грошової допомоги можуть три категорії осіб: переселенці, які змінили місце проживання після 24 лютого 2022 року; постраждалі внаслідок воєнних дій у певних областях України; особи, які через воєнні дії виїхали, але повернулися додому, включаючи тих, хто повернувся з-за кордону.

Умовою участі в програмі також є належність до категорій вразливості, таких як сім'ї з одним з батьків та дітьми, самотні люди похилого віку, люди з особливими потребами та прийомні сім'ї.

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