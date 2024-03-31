Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) проводит новый сбор данных для предоставления своей денежной помощи – в частности, на временное жилье, питание и предметы личной гигиены.

В Украине размер денежной помощи Организации Объединенных Наций (ООН) увеличили до 3600 гривен в месяц, начиная с 1 октября. Кроме того, семьи могут получить дополнительные выплаты для подготовки к зиме.

Согласно информации, размер денежной помощи от ООН вырос с 2220 гривен в месяц на человека до 3600 гривен (10800 гривен за три месяца). Кроме этих выплат, доступна денежная помощь для подготовки к зимнему периоду в размере 2220 гривен на человека (6660 гривен за три месяца). В случае семей, подпадающих под условия программы помощи ООН, общая сумма будет составлять 17460 гривен.

Подать заявку на получение новой финансовой помощи могут только лица, ранее не имевшие права на получение выплат ни от одной международной организации в Украине, и при условии, что доход их семьи не превышает 5400 гривен на каждого.

Денежную помощь в 2220 грн на подготовку к зиме получат в следующих условиях:

домохозяйства, зарегистрированные с 1 по 30 сентября 2023 - 2220 грн на каждого члена семьи в течение 3 месяцев (т.е. 2220 грн + «зимняя выплата» в 2220 грн в месяц);

домохозяйства, зарегистрированные с 1 октября до конца 2023 года – 2220 грн на каждого члена семьи в течение 3 месяцев (т.е. новая выплата в 3600 грн + «зимняя выплата» в 2220 грн);

домохозяйства, возглавляемые пожилым лицом (55 лет и старше), которые были зарегистрированы в программу до 1 сентября 2023 года, получат помощь для подготовки к зимнему периоду – 2220 грн для каждого члена семьи на 3 месяца.

Зарегистрироваться на получение денежной помощи могут три категории лиц: переселенцы, сменившие место жительства после 24 февраля 2022; пострадавшие в результате военных действий в определенных областях Украины; лица, которые из-за военных действий уехали, но вернулись домой, включая тех, кто вернулся из-за границы.

Условием участия в программе также является принадлежность к категориям уязвимости, таких как семьи с одним из родителей и детьми, одинокие пожилые люди, люди с особыми потребностями и приемные семьи.

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