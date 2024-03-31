За повторне порушення протягом 2 років передбачено штраф у розмірі 30-кратної мінімальної зарплати, що становить 240 тисяч гривень.

З початку квітня в Україні стартують нові ставки штрафів за використання незадекларованої праці. Про це детальніше повідомили в Державній службі з питань праці. Тепер розмір штрафу буде залежати від мінімальної заробітної плати.

Нові санкції та підстави для нарахування штрафів виглядають так: штраф в розмірі 10-кратної мінімальної зарплати за кожного працівника, у випадку порушення, становитиме 80 000 гривень. Це стосується юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які сплачують єдиний податок I – III групи.

Санкція застосовується у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), за роботу на неповний час або за договором із нефіксованим робочим часом при фактичному виконанні роботи протягом усього робочого часу, а також за виплату заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків.

За повторне порушення протягом 2 років передбачено штраф у розмірі 30-кратної мінімальної зарплати, що складає 240 000 гривень. Штраф в розмірі 2-кратної мінімальної зарплати за кожного працівника за порушення мінімальних державних гарантій у виплаті заробітної плати становитиме 16 000 гривень.

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