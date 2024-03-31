За повторное нарушение в течение 2 лет предусмотрен штраф в размере 30-кратной минимальной зарплаты, что составляет 240 000 гривен.

С начала апреля в Украине стартуют новые размеры штрафов за использование незадекларированного труда. Об этом подробнее сообщили в Государственной службе по труду. Теперь размер штрафа будет зависеть от минимальной заработной платы.

Новые санкции и основания для начисления штрафов выглядят следующим образом: штраф в размере 10-кратной минимальной зарплаты за каждого работника в случае нарушения составит 80 000 гривен. Это касается юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, уплачивающих единый налог I – III группы.

Санкция применяется при фактическом допуске работника к работе без оформления трудового договора (контракта), за работу на неполное время или по договору с нефиксированным рабочим временем при фактическом выполнении работы в течение всего рабочего времени, а также за выплату заработной платы без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налоги.

За повторное нарушение в течение 2 лет предусмотрен штраф в размере 30-кратной минимальной зарплаты, что составляет 240 000 гривен. Штраф в размере 2-кратной минимальной зарплаты за каждого работника за нарушение минимальных государственных гарантий по выплате заработной платы составит 16 000 гривен.

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