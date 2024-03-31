Стало відомо, що деякі види допомоги українцям не враховуються в загальному доході при призначенні субсидій на оплату комуналки.

Україна закінчує опалювальний сезон, що означає завершення виплат субсидій, призначених на цей період. Починаючи з травня, субсидії на оплату комунальних послуг будуть нараховуватися в менших розмірах.

Для тих, хто планує подати заяву на отримання субсидії, важливо знати, що сума та можливість отримання залежить від загального доходу сім'ї, який включає пенсії, заробітну плату та інші види доходу.

Однак деякі види допомоги не враховуються у загальному доході при призначенні субсидій, такі як: виплата допомоги ВПО на проживання (для тих, хто має право на цю допомогу), допомога від міжнародних організацій, таких як ООН, або грантові програми на лікування, навчання, оздоровлення тощо, виплата допомоги при народженні дитини.

Під час оформення субсидії потрібно враховувати важливий аспект щодо останньої виплати. Сума одноразової виплати при народженні дитини — 10 320 грн — не враховується у середньому загальному доході сім'ї. Проте подальші виплати — 860 грн щомісяця протягом 36 місяців — вже мають бути включені у декларацію при поданні документів.

Також важливо, щоб ті, хто вже отримує субсидію, своєчасно повідомляли Пенсійний фонд про зміни в майновому або сімейному стані для коригування документів та, за потреби, суми субсидії. На це виділяється 30 днів.

Джерело: Телеграф.

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