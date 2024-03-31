Стало известно, что некоторые виды помощи для украинцев не учитываются в общем доходе при назначении субсидий на оплату коммуналки.

Украина завершает отопительный сезон, что означает завершение выплат субсидий, назначенных на этот период. Начиная с мая субсидии на оплату коммунальных услуг будут начисляться в меньших размерах.

Для тех, кто планирует подать заявление на получение субсидии, важно знать, что сумма и возможность получения зависит от общего дохода семьи, включающего пенсии, заработную плату и другие виды дохода.

Однако некоторые виды помощи не учитываются в общем доходе при назначении субсидий, такие как: выплата помощи ВПЛ на проживание (для тех, кто имеет право на эту помощь), помощь от международных организаций, таких как ООН, или грантовые программы на лечение, обучение, оздоровление и т.п., выплата пособия при рождении ребенка.

При оформлении субсидии следует учитывать важный аспект последней выплаты. Сумма единовременной выплаты при рождении ребенка – 10 320 грн – не учитывается в среднем общем доходе семьи. Однако дальнейшие выплаты – 860 грн ежемесячно в течение 36 месяцев – уже должны быть включены в декларацию при подаче документов.

Также важно, чтобы те, кто уже получает субсидию, своевременно уведомляли Пенсионный фонд об изменениях в имущественном или семейном состоянии для корректировки документов и, при необходимости, суммы субсидии. На это выделяется 30 дней.

Источник: Телеграф.

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