Підвищення мінімальної зарплати призведе до перерахунку частини пенсій, які отримують українці віком від 65 років.

Починаючи з 1 квітня 2024 року, мінімальна зарплата в Україні збільшиться, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Замість попередніх 7100 гривень вона становитиме 8000 гривень.

Згідно з повідомленням, розміщеним на офіційній сторінці уряду в Telegram, також планується підвищення частини пенсій.

"З квітня ми також підвищимо виплати для працюючих пенсіонерів. У березні понад 10 мільйонів українських пенсіонерів отримали вчасно проіндексовані виплати", — йдеться у заяві.

Максимальна база нарахування єдиного внеску на соціальне страхування (ЄСВ) становить 15 розмірів мінімальної зарплати. Тому в 2024 році вона складатиме:

Січень – березень: 106 500 гривень; Квітень – грудень: 120 000 гривень. Отже, максимальна сума ЄСВ, що сплачується фізичними особами-підприємцями (ФОП), становитиме з 1 квітня 26 400 гривень (8000 х 15 х 22%). З мінімальної зарплати також потрібно сплачувати:

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 1440 гривень; Військовий збір (ВЗ) — 120 гривень; ЄСВ — 1760 гривень. Усього: 1560 гривень (ПДФО + ВЗ).

Підвищення мінімальної зарплати призведе до перерахунку частини пенсій, які отримують українці віком від 65 років, які мають право на виплату в розмірі 40% мінімальної зарплати. Зараз це 2840 гривень, а з 1 квітня — 3200 гривень. Також зміняться розміри деяких платежів та лімітів.

Зміни також торкнуться деяких податків. Фізичні особи-підприємці (ФОП) сплачуватимуть ЄСВ за мінімальною зарплатою. До квітня це 1562 гривень, а після квітня — 1760 гривень.

Деяка частина малого бізнесу традиційно виступає проти підвищення мінімальної зарплати. Проте навіть такі підприємці ніколи не виступали проти індексації в межах інфляції. Демограф Людмила Черенько зазначає, що мінімальна зарплата в Україні залишається однією з найнижчих у Європі.

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Нагадаємо, середня номінальна зарплата в Україні у 2024 році має бути підвищена.

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