Повышение минимальной зарплаты приведет к перерасчету части пенсий, получаемых украинцами в возрасте от 65 лет.

Начиная с 1 апреля 2024 года минимальная зарплата в Украине увеличится, заявил премьер-министр Денис Шмигаль. Вместо предыдущих 7100 гривен она составит 8000 гривен.

Согласно сообщению, размещенному на официальной странице правительства в Telegram , также планируется повышение части пенсий.

"С апреля мы также повысим выплаты для работающих пенсионеров. В марте более 10 миллионов украинских пенсионеров получили своевременно проиндексированные выплаты", — говорится в заявлении.

Максимальная база начисления единого взноса на социальное страхование (ЕСВ) составляет 15 размеров минимальной зарплаты. Поэтому в 2024 году она будет составлять:

Январь – март: 106500 гривен; Апрель – декабрь: 120000 гривен. Следовательно, максимальная сумма ЕСВ, уплачиваемая физическими лицами-предпринимателями (ФЛП), составит с 1 апреля 26 400 гривен (8000 х 15 х 22%). С минимальной зарплаты также нужно платить:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 1440 гривен; Военный сбор (ВЗ) – 120 гривен; ЕСВ – 1760 гривен. Всего: 1560 гривен (НДФЛ + ВЗ).

Повышение минимальной зарплаты приведет к перерасчету части пенсий, получаемых украинцами в возрасте от 65 лет, имеющих право на выплату в размере 40% минимальной зарплаты. Сейчас это 2840 гривен, а с 1 апреля - 3200 гривен. Также изменятся размеры некоторых платежей и лимитов.

Изменения также коснутся некоторых налогов. Физические лица-предприниматели (ФЛП) будут платить ЕСВ по минимальной зарплате. До апреля это 1562 гривен, а после апреля – 1760 гривен.

Некоторая часть малого бизнеса традиционно выступает против повышения минимальной заработной платы. Однако даже такие предприниматели никогда не выступали против индексации в рамках инфляции. Демограф Людмила Черенько отмечает, что минимальная зарплата в Украине остается одной из самых низких в Европе.

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