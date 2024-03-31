У Національному банку підкреслили, що кандидати на вступ до Євросоюзу, які набули цей статус до 2022 року, вже перейшли до публікації даних в євро (крім Туреччини)

Національний банк України вніс зміни до своєї практики публікації статистичних даних зовнішнього сектора, оголошуючи про надання інформації не лише в доларах, але й у євро та гривні. Ця ініціатива була прийнята в контексті євроінтеграційних зусиль України та зростаючої ваги євро в зовнішньому економічному обміні. Про це повідомили в самому НБУ.

НБУ зазначив, що публікація даних основних продуктів статистики зовнішнього сектору в євро здійснюється практично всіма країнами Євросоюзу, що розвиваються. Розширення публікацій статистики зовнішнього сектору в євро та в національній валюті є найкращою практикою для країн-кандидатів. Так, кандидати на вступ до Євросоюзу, які набули цей статус до 2022 року, вже перейшли до публікації даних в євро (крім Туреччини).

Наголошується, що деякі аспекти, такі як аналіз та прогноз, продовжать оприлюднюватися в доларах. Однак розглядається можливість переходу прив'язки курсу гривні до євро замість долара через зростання участі євро у валютних операціях.

Учасники ринку вже висловлюють потребу у відповідному курсі гривні до євро на міжбанківському ринку, що може актуалізувати питання про доцільність такого переходу у майбутньому.

"Продовження цієї тенденції з урахуванням євроінтеграційних прагнень України може вже в найближчому майбутньому актуалізувати питання доцільності переходу від долара до євро як основної валюти курсової прив'язки", – йдеться у повідомленні.

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