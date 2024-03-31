В Национальном банке подчеркнули, что кандидаты на вступление в Евросоюз, которые приобрели этот статус к 2022 году, уже перешли к публикации данных в евро (кроме Турции)

Национальный банк Украины внес изменения в свою практику публикации статистических данных внешнего сектора, объявляя о предоставлении информации не только в долларах, но и в евро и гривне. Эта инициатива была принята в контексте евроинтеграционных усилий Украины и растущего веса евро во внешнем экономическом обмене. Об этом сообщили в самом НБУ.

НБУ отметил, что публикация данных основных продуктов статистики внешнего сектора в евро осуществляется практически всеми развивающимися странами Евросоюза. Расширение публикаций статистики внешнего сектора в евро и национальной валюте является наилучшей практикой для стран-кандидатов. Так, кандидаты на вступление в Евросоюз, которые приобрели этот статус к 2022 году, уже перешли к публикации данных в евро (кроме Турции).

Отмечается, что некоторые аспекты, такие, как анализ и прогноз, продолжат обнародоваться в долларах. Однако рассматривается возможность перехода привязки курса гривны к евро вместо доллара из-за роста участия евро в валютных операциях.

Участники рынка уже нуждаются в соответствующем курсе гривны к евро на межбанковском рынке, что может актуализировать вопрос о целесообразности такого перехода в будущем.

"Продолжение этой тенденции с учетом евроинтеграционных стремлений Украины может уже в ближайшем будущем актуализировать вопрос о целесообразности перехода от доллара к евро как основной валюте курсовой привязки", – говорится в сообщении.

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