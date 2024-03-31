Пенсіонери, яким буде здійснено перерахунок, отримають збільшені пенсійні виплати та компенсацію за попередні періоди

Пресслужба Пенсійного фонду України повідомила про процедуру перерахунку пенсій для осіб, які продовжували працювати та досягли 24 місяців страхового стажу на 1 березня 2024 року, або тих, хто відпрацював менше цього терміну.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пенсійного фонду України.

Зазначається, що заробітна плата для розрахунку пенсії залишається незмінною. Перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу для осіб, які досягли потрібного терміну. Розмір пенсії може обчислюватися на основі попередньої заробітної плати, з якої вона призначалася або попередньо перераховувалася, або можуть враховуватися інші фактори, такі як заробітна плата, отримана після призначення пенсії.

Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів заплановано на 1 квітня 2024 року. Ця процедура буде виконана після отримання інформації про сплату єдиного внеску за I квартал 2024 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (звіти приймаються до 10 травня).

Таким чином, очікується, що пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені пенсійні виплати та компенсацію за попередні періоди, починаючи з 1 квітня.

Окремий перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років, буде проведено, якщо вони досягли пенсійного віку.

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