Пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные пенсионные выплаты и компенсацию за предыдущие периоды

Прессслужба Пенсионного фонда Украины сообщила о процедуре перерасчета пенсий для лиц, которые продолжали работать и достигли 24 месяцев страхового стажа на 1 марта 2024 года, или отработавших меньше этого срока.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины.

Заработная плата для расчета пенсии остается неизменной. Перерасчет производится с учетом страхового стажа для лиц, достигших нужного срока. Размер пенсии может исчисляться на основе предыдущей заработной платы, по которой она предназначалась либо предварительно перечислялась, либо могут учитываться другие факторы, такие как заработная плата, полученная после назначения пенсии.

Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров запланирован на 1 апреля 2024 года. Эта процедура будет выполнена после получения информации об уплате единого взноса за I квартал 2024 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования (отчеты принимаются до 10 мая).

Таким образом, ожидается, что пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные пенсионные выплаты и компенсацию за предыдущие периоды, начиная с 1 апреля.

Отдельный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет, будет произведен, если они достигли пенсионного возраста.

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