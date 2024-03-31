Якщо ви часто сіятимете салати, то у вас буде регулярний збір урожаю протягом багатьох місяців.

Якщо ви любите салат , зелений і хрумкий - потрібно знати все про вирощування їх із насіння.

Вирощування салату відбувається швидко – від посіву до збору проходить лише шість тижнів.

Як виростити листовий салат?

Листя салату добре росте навіть на бідних ґрунтах. Однак підвищення вмісту вологи за рахунок додавання великої кількості органічної речовини, що добре перепрів, знизить ризик того, що посіви в спекотне і посушливе літо стануть гіркими.

Починайте сіяти насіння салату в березні, як тільки грунт стане придатним для обробки, і продовжуйте до вересня (або навіть довше, якщо ви накриєте листя салату, але обирайте озимі сорти).

Робіть посів щодва тижні, щоб забезпечити безперервний урожай.

Підготуйте насіннєве ложе листя салату, видаливши всі бур'яни та каміння та розгрібаючи ґрунт, щоб створити дрібну текстуру.

Потім зробіть неглибокі борозенки (прямі ряди, отримані шляхом вдавлювання бамбукового тростини в ґрунт) глибиною близько 1 см. Поливайте бур, намагаючись не обрушити його стінки.

Насипте на дно щіпку насіння листя салату. Тонко засипте ґрунтом або компостом і обережно полийте.

Ви можете виростити невеликі ділянки салату у будь-яких проміжках між квітами та чагарниками.

Салат також добре ростуть у горщиках, ящиках, лотках і навіть у ринвах. Заповніть контейнер універсальним компостом на 2 см нижче за край і щільно притисніть.

Розкидайте насіння салату по поверхні, злегка засипте компостом і добре полийте.

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