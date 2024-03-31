Если вы будете часто сеять салаты, то у вас будет регулярный сбор урожая в течение многих месяцев.

Если вы любите салат, зеленый и хрустящий - нужно знать все о выращивании их из семян.

Выращивание салата происходит быстро - от посева до сбора проходит всего шесть недель.

Как вырастить листовой салат?

Листья салата хорошо растут даже на бедных почвах. Однако повышение содержания влаги за счет добавления большого количества хорошо перепревшего органического вещества снизит риск того, что посевы в жаркое и засушливое лето станут горькими.

Начинайте сеять семена салата в марте, как только почва станет пригодной для обработки, и продолжайте до сентября (или даже дольше, если вы накроете листься салата, но выбирайте озимые сорта).

Делайте посев каждые две недели, чтобы обеспечить непрерывный урожай.

Подготовьте семенное ложе листьев салата, удалив все сорняки и камни и разгребая почву, чтобы создать мелкую текстуру.

Затем сделайте неглубокие бороздки (прямые ряды, полученные путем вдавливания бамбуковой трости в почву) глубиной около 1 см. Поливайте бур, стараясь не обрушить его стенки.

Насыпьте на дно щепотку семян листьев салата. Тонко засыпьте почвой или компостом и осторожно полейте.

Вы можете вырастить небольшие участки салата в любых промежутках между цветами и кустарниками.

Салат также хорошо растут в горшках, ящиках, лотках и даже в водосточных желобах . Заполните контейнер универсальным компостом на 2 см ниже края и плотно прижмите.

Разбросайте семена салата по поверхности, слегка засыпьте компостом и хорошо полейте.

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