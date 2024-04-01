Українка наголосила, що віри у перемогу ще не втратила, але оптимізму у неї практично не залишилося з кількох причин.

Журналісти опитали простих українців про поточну ситуацію в Україні. Крім того, їх запитали, що вони думають про військових у відставці та допомогу від Заходу. Одна з опитаних емоційно та відверто виговорилась, щодо цього. Звернення жінки опублікували в Youtube.

Спершу жінка відверто зізналась, що більше оптимізму у неї не лишилось і в перемогу України їй все важче вірити. Перша причини полягає у тому, що США не надають зброї. А друга причина криється всередині нашої держави.

"Оптимізму майже не лишилося. По-перше, немає підтримки збройної. Крім того, мене з початку війни цікавило, чому до захисту України не залучають військових у відставці. Вони вчилися тому, вони володіють зброєю. Тому вони мали б бути першими, хто захищає країну. А не дітей відправляти, які не мають уявлення що та як робити. А потім через них дітей кидають в окопи та на нульовку. Так не має бути", - вважає жінка.

Українка підкреслила, що віри в перемогу України над російськими окупантами ще не втратила. Вона втратила іншу віру, яку мала раніше.

"Віру в перемогу я ще не втратила, але втрачається віра в соющників та партнерів. Вони не можуть зрозуміти, що ми до останнього будемо стояти за країну, бо у нас просто іншого виходу немає", - додала вона.

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