Украинка подчеркнула, что веры в победу еще не потеряла, но оптимизма у нее практически не осталось по нескольким причинам.

Журналисты опросили простых украинцев о текущей ситуации в Украине. Кроме того, их спросили, что они думают о военных в отставке и помощи от Запада. Одна из опрошенных эмоционально и откровенно выговорилась по этому поводу. Обращение женщины опубликовали в Youtube.

Сначала женщина откровенно призналась, что больше оптимизма у нее не осталось и в победу Украины ей все тяжелее верить. Первая причина состоит в том, что США не предоставляют оружие. А вторая причина кроется внутри нашего государства.

"Оптимизму почти не осталось. Во-первых, нет поддержки вооруженной. Кроме того, меня с начала войны интересовало, почему к защите Украины не привлекают военных в отставке. Они учились тому, они владеют оружием. Поэтому они должны быть первыми, кто защищает страну. А не детей отправлять, у которых нет представления что и как делать. А потом через них детей бросают в окопы и на нулевку. Так не должно быть", - считает женщина.

Украинка подчеркнула, что веру в победу Украины над российскими оккупантами еще не потеряла. Она потеряла другую веру, которую имела раньше.

"Вера в победу я еще не потеряла, но теряется вера в соющников и партнеров. Они не могут понять, что мы до последнего будем стоять за страну, потому что у нас просто другого выхода нет", - добавила она.

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