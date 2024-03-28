А для становлення на квартирну чергу потрібно подати необхідні документи й отримати рішення житлової комісії військової частини.

Законодавство України передбачає, що частина українців мають право на безкоштовне отримання житла від держави. Це право гарантовано законом про соціальний і юридичний захист військових, згідно з яким кожен військовослужбовець, що має потребу в покращенні житлових умов, може претендувати на житло.

Щоб стати кандидатом на отримання житлоплощі, військовослужбовець мусить відповідати наступним критеріям:

мати за плечима не менш як 20 років служби,

вперше звертатися за правом на безоплатне житло,

бути офіційно зареєстрованим у місці служби,

стояти на квартирному обліку як особа, що потребує покращення житлових умов.

У випадках, коли неможливо забезпечити розміщення військовослужбовців у відповідних казармах чи гуртожитках, військова частина зобов'язана надавати житло на умовах оренди або виплачувати грошову компенсацію за оренду.

Щоб увійти до списку претендентів на отримання житла, необхідно подати командиру військової частини пакет документів, що включає:

заяву про взяття на квартирний облік,

довідку про реєстрацію місця проживання,

довідку про склад сім'ї,

документи, що підтверджують право на отримання житла в пріоритетному порядку.

Після розгляду документів військовослужбовця житловою комісією та затвердження командиром, військовослужбовець буде внесений до списку на отримання житла і постане в черзі на його видачу.

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