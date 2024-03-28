Законодательство Украины предусматривает, что украинцы имеют право на бесплатное получение жилья от государства. Это право гарантировано законом о социальной и юридической защите военных, согласно которому каждый военнослужащий, нуждающийся в улучшении жилищных условий, может претендовать на жилье.
Чтобы стать кандидатом на получение жилплощади, военнослужащий должен отвечать следующим критериям:
- иметь за плечами не менее 20 лет службы,
- впервые обращаться за правом на безвозмездное жилье,
- быть официально зарегистрированным в месте службы,
- стоять на квартирном учете как лицо, нуждающееся в улучшении жилищных условий.
В случаях, когда невозможно обеспечить размещение военнослужащих в казармах или общежитиях, воинская часть обязана предоставлять жилье на условиях аренды или выплачивать денежную компенсацию за аренду.
Чтобы войти в список претендентов на получение жилья, необходимо представить командиру воинской части пакет документов, включающий:
- заявление о взятии на квартирный учет,
- справку о регистрации места жительства,
- справку о составе семьи,
- документы, подтверждающие право на получение жилья в приоритетном порядке.
После рассмотрения документов военнослужащего жилищной комиссией и утверждения командиром, военнослужащий будет внесен в список на получение жилья и выйдет в очереди на его выдачу.
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