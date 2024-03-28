А для становления в квартирную очередь нужно подать необходимые документы и получить решение жилищной комиссии воинской части.

Законодательство Украины предусматривает, что украинцы имеют право на бесплатное получение жилья от государства. Это право гарантировано законом о социальной и юридической защите военных, согласно которому каждый военнослужащий, нуждающийся в улучшении жилищных условий, может претендовать на жилье.

Чтобы стать кандидатом на получение жилплощади, военнослужащий должен отвечать следующим критериям:

иметь за плечами не менее 20 лет службы,

впервые обращаться за правом на безвозмездное жилье,

быть официально зарегистрированным в месте службы,

стоять на квартирном учете как лицо, нуждающееся в улучшении жилищных условий.

В случаях, когда невозможно обеспечить размещение военнослужащих в казармах или общежитиях, воинская часть обязана предоставлять жилье на условиях аренды или выплачивать денежную компенсацию за аренду.

Чтобы войти в список претендентов на получение жилья, необходимо представить командиру воинской части пакет документов, включающий:

заявление о взятии на квартирный учет,

справку о регистрации места жительства,

справку о составе семьи,

документы, подтверждающие право на получение жилья в приоритетном порядке.

После рассмотрения документов военнослужащего жилищной комиссией и утверждения командиром, военнослужащий будет внесен в список на получение жилья и выйдет в очереди на его выдачу.

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