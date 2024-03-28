Сьогодні виробники пристроїв значно спростили з'єднання між комп'ютерами та телефонами , щоб підвищити зручність використання.
Таким чином, більшість телефонів легко підключаються до комп'ютера за допомогою функції «підключи та працюй».
Однак у деяких випадках підключення телефону Android до комп'ютера неможливе з різних причин , і найбільш поширеною проблемою, про яку повідомляють багато користувачів, є те, що Windows 10 не може розпізнати телефон Android.
У цьому посібнику ви знайдете кілька способів вирішення проблем з підключенням між вашим пристроєм Android (телефоном або планшетом) і комп'ютером з Windows 10/11.
Як виправити проблему, якщо Windows 10 не розпізнає телефон/планшет Android?
Якщо ваш телефон Android не розпізнається комп'ютером з Windows 10/11, спочатку виконайте такі прості кроки, перш ніж переходити до наведених нижче способів усунення проблеми.
Для початку перезавантажте комп'ютер і телефон (Android або iPhone), а потім спробуйте повторно підключити їх.
Перезавантаження та повторне підключення двох пристроїв зазвичай вирішують проблему.
Переконайтеся , що контакти USB-порту не забиті брудом та USB-кабель не пошкоджено.
Спробуйте підключити USB-кабель до іншого USB-порту комп'ютера і повторно перевірити з'єднання або використовувати інший USB-кабель, якщо він доступний.
Спробуйте приєднати пристрій Android до іншого комп'ютера та перевірте, чи проблема залишається.
Можна підключити телефон Android до комп'ютера в інший спосіб, наприклад, Bluetooth (якщо його підтримують). Це також може допомогти вам визначити причину проблеми.
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