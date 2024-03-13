Специалисты по современной технике дали украинцам несколько советов, как сэкономить заряд батареи ноутбука в случае отключения электроэнергии:
Владельцам ноутбуков рекомендуют подготовиться заранее:
Рассмотрите возможность замены аккумулятора на более новый, если вашему ноутбуку больше 3 лет.
Замените жесткий диск на более энергоэффективный SSD.
Регулярно очищайте кулеры ноутбуков от пыли и переодически меняйте термопасту, чтобы обеспечить оптимальное охлаждение.
Активируйте режим экономии заряда батареи:
Ноутбуки с Windows имеют режим экономии заряда батареи, который отключает энергоемкие функции и программы. Включите этот режим для экономии заряда батареи, чтобы ваше устройство работало дольше.
Отрегулируйте настройки дисплея:
Уменьшите яркость экрана, чтобы снизить энергопотребление.
Также рассмотрите возможность использования темной темы на своем устройстве, поскольку он потребляет меньше энергии аккумулятора.
Кроме этого, отключайте соединения Wi-Fi и Bluetooth, когда они не нужны, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.
Оптимизируйте настройки графики:
Убедитесь, что ваш ноутбук использует встроенную видеокарту, а не дискретную для отображения изображений. Да, встроенная графика потребляет меньше энергии.
Ну, и, конечно же, закройте все ненужные программы и фоновые процессы, чтобы минимизировать расход заряда батареи. Еще закройте вкладки браузера, которые не используются.
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