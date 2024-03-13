Благодаря советам специалистов, вы сможете продлить срок службы батареи вашего ноутбука во время отключения электроэнергии.

Специалисты по современной технике дали украинцам несколько советов, как сэкономить заряд батареи ноутбука в случае отключения электроэнергии:

Владельцам ноутбуков рекомендуют подготовиться заранее:

Рассмотрите возможность замены аккумулятора на более новый, если вашему ноутбуку больше 3 лет.

Замените жесткий диск на более энергоэффективный SSD.

Регулярно очищайте кулеры ноутбуков от пыли и переодически меняйте термопасту, чтобы обеспечить оптимальное охлаждение.

Активируйте режим экономии заряда батареи:

Ноутбуки с Windows имеют режим экономии заряда батареи, который отключает энергоемкие функции и программы. Включите этот режим для экономии заряда батареи, чтобы ваше устройство работало дольше.

Отрегулируйте настройки дисплея:

Уменьшите яркость экрана, чтобы снизить энергопотребление.

Также рассмотрите возможность использования темной темы на своем устройстве, поскольку он потребляет меньше энергии аккумулятора.

Кроме этого, отключайте соединения Wi-Fi и Bluetooth, когда они не нужны, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.

Оптимизируйте настройки графики:

Убедитесь, что ваш ноутбук использует встроенную видеокарту, а не дискретную для отображения изображений. Да, встроенная графика потребляет меньше энергии.

Ну, и, конечно же, закройте все ненужные программы и фоновые процессы, чтобы минимизировать расход заряда батареи. Еще закройте вкладки браузера, которые не используются.

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