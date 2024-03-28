Сегодня производители устройств значительно упростили соединение между компьютерами и телефонами, чтобы повысить удобство использования.
Таким образом, большинство телефонов легко подключаются к компьютеру с помощью функции «подключи и работай».
Однако в некоторых случаях подключение телефона Android к компьютеру невозможно по разным причинам, и наиболее распространенной проблемой, о которой сообщают многие пользователи, является то, что Windows 10 не может распознать телефон Android.
В этом руководстве вы найдете несколько способов решения проблем с подключением между вашим устройством Android (телефоном или планшетом) и компьютером с Windows 10/11.
Как исправить проблему, если Windows 10 не распознает телефон/планшет Android?
Если ваш телефон Android не распознается компьютером с Windows 10/11, сначала выполните следующие простые шаги, прежде чем переходить к приведенным ниже методам решения проблемы.
Для начала перезагрузите компьютер и телефон (Android или iPhone), а затем попытайтесь повторно подключить их.
Перезагрузка и повторное подключение двух устройств обычно решают проблему.
Убедитесь, что контакты USB-порта не забиты грязью и USB-кабель не поврежден.
Попробуйте подключить USB-кабель к другому USB-порту компьютера и повторно проверить соединение или использовать другой USB-кабель, если он доступен.
Попробуйте подключить устройство Android к другому компьютеру и проверьте, сохраняется ли проблема.
Можно подключить телефон Android к компьютеру другим способом, например Bluetooth (если ваши устройства его поддерживают). Это также может помочь вам определить причину проблемы.
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