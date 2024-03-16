Следуя эти рекомендациям ваше устройство, в данном случае ноутбук, будет работать дольше и эффективнее.

Украинские пользователи получили ценные рекомендации по поддержанию работоспособности аккумулятора ноутбука. Да, специаилисты по технике рассказали, как эффективно зарядить ноутбук.

Самое главное - избегать длительной 100% зарядки и полной разрядки аккумулятора. Лучше всего подключать ноутбук к сети, когда батарея находится в пределах 5-10%. Поддержание заряда на уровне 40–60 % считается идеальным для продления срока службы батареи.

Также установите специализированное программное обеспечение для эффективного мониторинга и управления процессом зарядки вашего ноутбука.

Как отмечают эксперты, храните свой ноутбук в прохладном месте, как для использования, так и для хранения. Экстремальные значения влажности и температуры (ниже 0°C или выше +30°C) могут нанести вред аккумулятору устройства. В тоже время оптимальный температурный диапазон для устройства составляет от +10°C до +25°C.

Кроме этого, рекомендуется избегать ненужной нагрузки на аккумулятор. Воздержитесь от игр, подключения внешних накопителей или зарядке смартфона от ноутбука.

Еще желательно настроить дополнительные настройки на лэптопе для экономии заряда.

Переключитесь на энергосберегающий режим, чтобы поставить эффективность выше производительности. Также лучше уменьшить яркость экрана, отключить подсветку клавиатуры, воздержаться от использования внешних устройств во время работы ноутбука и использовать спящий режим.

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