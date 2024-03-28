Розмір додаткової надбавки до пенсії визначається як 40% від прожиткового мінімуму осіб, що втратили працездатність.

З 1 січня 2024 року, розмір додаткової надбавки до пенсіх встановлюється на рівні 40% від встановленого прожиткового мінімуму для осіб без працездатності, що складає 2361 гривню.

Згідно із законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб" таким чином, окремі категорії пенсіонерів мають можливість отримувати доплату до своєї основної пенсії, яка становить 944 гривні.

За новими правилами, уведеними законом України "Про зміни до деяких законодавчих актів України стосовно покращення соціального захисту певних груп населення" та рішенням Уряду про "Порядок надання державної соціальної допомоги непрацездатним особам і особам з обмеженими можливостями, а також на догляд", громадяни, яким виповнилося 80 років, мають право на отримання щомісячної доплати до пенсії.

До того ж для отримання доплати до пенсії такі пенсіонери повинні самостійно проживати, потребувати постійного стороннього догляду й отримувати пенсію за віком.

Наприклад, громадяни, які отримують пенсію за інвалідністю, не мають право на таку допомогу. Підтвердження потреби в сторонньому догляді має бути документально зафіксовано за висновками лікарської комісії.

Натомість розмір доплати до пенсії визначається як 40% від прожиткового мінімуму осіб, що втратили працездатність. Із 1 січня він становить 2361 гривню. В результаті розмір доплати до пенсійних виплат зріс до 944,4 гривні.

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