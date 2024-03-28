Размер дополнительной надбавки к пенсии определяется как 40% от прожиточного минимума утративших трудоспособность лиц.

С 1 января 2024 года размер дополнительной надбавки к пенсиям устанавливается на уровне 40% от установленного прожиточного минимума для лиц без трудоспособности, что составляет 2361 гривну.

Согласно закону Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц", таким образом, отдельные категории пенсионеров имеют возможность получать доплату к своей основной пенсии, которая составляет 944 гривны.

По новым правилам, введенным законом Украины "Об изменениях в некоторые законодательные акты Украины относительно улучшения социальной защиты определенных групп населения" и решением Правительства о "Порядке предоставления государственной социальной помощи нетрудоспособным лицам и лицам с ограниченными возможностями, а также по уходу", граждане, которым исполнилось 80 лет, имеющих право на получение ежемесячной доплаты к пенсии.

К тому же для получения доплаты к пенсии такие пенсионеры должны самостоятельно проживать, нуждаться в постоянном постороннем уходе и получать пенсию по возрасту.

К примеру, граждане, получающие пенсию по инвалидности, не имеют право на такую ​​помощь. Подтверждение потребности в постороннем уходе должно быть документально зафиксировано по выводам врачебной комиссии.

Размер доплаты к пенсии определяется как 40% от прожиточного минимума лиц, потерявших трудоспособность. С 1 января он составляет 2361 гривну. В результате размер доплаты к пенсионным выплатам вырос до 944,4 гривны.

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