В «Дія» спливає термін, коли можна прийняти участь у новому опитуванні, пише Politeka.net.
Українців закликають віддати свій голос за склад Національного журі на «Євробачення-2024».
Отже зараз кожен українець може обрати кандидата на суддівське крісло в національному журі. Саме вони вирішуватимуть, скільки балів віддати від України артистам з інших країн у фіналі пісенного конкурсу «Євробачення-2024» в Мальме.
Українців закликають долучатися до опитування. Для цього необхідно відкрити «Дія» і проголосувати за улюбленого кандидата.
Це опитування у «Дія» триватиме до 10.00 1 квітня.
«П’ять кандидатів з найбільшою кількістю голосів увійдуть до складу національного журі», - пояснюють у «Дія», що буде після закінчення голосування.
Опитування в Дії Мінцифра проводить спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України і Суспільним Мовленням.
Кандидатів всього десять. Це FIЇNKA, Олексій Бондаренко, Олександр Варениця , Ірина Горова, Олена Коляденко, Макс Нагорняк, Анна Свиридова, Костянтин Томільченко, Олена Тополя (Alyosha), Євген Тріплов.
Проголосувати у «Дія» можна лише за одного претендента на суддівське крісло.
Склад журі оголосять 11 травня, у день гранд-фіналу Євробачення-2024 в Мальме.
Нагадаємо, що Україну на Євробаченні-2024 представлять alyona alyona & Jerry Heil.
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