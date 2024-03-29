В "Дія" от-от закінчиться опитування, в якому може прийняти участь кожен українець.

В «Дія» спливає термін, коли можна прийняти участь у новому опитуванні, пише Politeka.net.

Українців закликають віддати свій голос за склад Національного журі на «Євробачення-2024».

Отже зараз кожен українець може обрати кандидата на суддівське крісло в національному журі. Саме вони вирішуватимуть, скільки балів віддати від України артистам з інших країн у фіналі пісенного конкурсу «Євробачення-2024» в Мальме.

Українців закликають долучатися до опитування. Для цього необхідно відкрити «Дія» і проголосувати за улюбленого кандидата.

Це опитування у «Дія» триватиме до 10.00 1 квітня.

«П’ять кандидатів з найбільшою кількістю голосів увійдуть до складу національного журі», - пояснюють у «Дія», що буде після закінчення голосування.

Опитування в Дії Мінцифра проводить спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України і Суспільним Мовленням.

Кандидатів всього десять. Це FIЇNKA, Олексій Бондаренко, Олександр Варениця , Ірина Горова, Олена Коляденко, Макс Нагорняк, Анна Свиридова, Костянтин Томільченко, Олена Тополя (Alyosha), Євген Тріплов.

Проголосувати у «Дія» можна лише за одного претендента на суддівське крісло.

Склад журі оголосять 11 травня, у день гранд-фіналу Євробачення-2024 в Мальме.

Нагадаємо, що Україну на Євробаченні-2024 представлять alyona alyona & Jerry Heil.

Останні новини України:

Зміни вступили у "дію": "Київстар" попередив абонентів, що потрібно зробити.

Що робити, якщо телефон нагріваєтсья на зарядці.

"Київстар" оголосив про неприємні зміни і тарифи.