В «Дія» истекает срок, когда можно принять участие в новом опросе, пишет Politeka.net.
Украинцев призывают отдать свой голос за состав Национального жюри на "Евровидение-2024".
Так что сейчас каждый украинец может выбрать кандидата на судейское кресло в национальном жюри. Именно они будут решать сколько баллов отдать от Украины артистам из других стран в финале песенного конкурса «Евровидение-2024» в Мальме.
Украинцев призывают присоединиться к опросу. Для этого необходимо открыть "Дія" и проголосовать за любимого кандидата.
Этот опрос в "Дія" продлится до 10.00 1 апреля.
"Пять кандидатов с наибольшим количеством голосов войдут в состав национального жюри", - объясняют в "Дія", что будет после окончания голосования.
Опрос в действиях Минцифра проводит совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины и Общественным Вещанием.
Кандидатов всего десять. Это FIЇNKA , Алексей Бондаренко, Александр Вареница, Ирина Горовая, Елена Коляденко, Макс Нагорняк, Анна Свиридова, Константин Томильченко, Елена Тополя (Alyosha), Евгений Триплов.
Проголосовать в Дія можно только за одного претендента на судейское кресло.
Состав жюри объявят 11 мая, в день гранд-финала Евровидения-2024 в Мальме.
Напомним, что Украину на Евровидении-2024 представят alyona alyona&Jerry Heil.
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