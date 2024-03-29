В "Дія" вот-вот закончится опрос, в котором может поучаствовать каждый украинец.

В «Дія» истекает срок, когда можно принять участие в новом опросе, пишет Politeka.net.

Украинцев призывают отдать свой голос за состав Национального жюри на "Евровидение-2024".

Так что сейчас каждый украинец может выбрать кандидата на судейское кресло в национальном жюри. Именно они будут решать сколько баллов отдать от Украины артистам из других стран в финале песенного конкурса «Евровидение-2024» в Мальме.

Украинцев призывают присоединиться к опросу. Для этого необходимо открыть "Дія" и проголосовать за любимого кандидата.

Этот опрос в "Дія" продлится до 10.00 1 апреля.

"Пять кандидатов с наибольшим количеством голосов войдут в состав национального жюри", - объясняют в "Дія", что будет после окончания голосования.

Опрос в действиях Минцифра проводит совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины и Общественным Вещанием.

Кандидатов всего десять. Это FIЇNKA , Алексей Бондаренко, Александр Вареница, Ирина Горовая, Елена Коляденко, Макс Нагорняк, Анна Свиридова, Константин Томильченко, Елена Тополя (Alyosha), Евгений Триплов.

Проголосовать в Дія можно только за одного претендента на судейское кресло.

Состав жюри объявят 11 мая, в день гранд-финала Евровидения-2024 в Мальме.

Напомним, что Украину на Евровидении-2024 представят alyona alyona&Jerry Heil.

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