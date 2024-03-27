Благодійна організація зі Швейцарії намагається підтримати українців, які опинилися в складному матеріальному становищі та відкрила грошову допомогу.

Грошова допомога надається українцям від різних благодійних організацій.

Благодійна організація із Швейцарії старається допомогти українцям, які опинилися у складному фінансовому становищі під час цих важких часів. Ініціатива на чолі з швейцарським волонтером Bänz Margot та його організацією HUMAN FRONT AID співпрацює з благодійним фондом "Пліч-о-пліч" для надання підтримки українцям, що проживають у місті Одеса та переживають важкі життєві обставини.

Таку грошову допомогу отримують лише ті, хто раніше не мав змоги отримати її від Bänz Margot. Пріоритет у наданні грошової допомоги віддається сім'ям, які доглядають за людьми з інвалідністю, онкохворими та особами з важкими захворюваннями.

Щоб подати заявку на отримання гоошової допомогу, необхідно зателефонувати за номером 067 127 00 09. Представники фонду запланують зустріч у своєму офісі за адресою: пр. Шевченка, 1/2.

Для цього необхідно мати при собі особисті документи, включаючи паспорт, ІПН, свідоцтво про народження дитини та довідки, які підтверджують вашу категорію.

Одна особа з родини має зареєструвати всіх членів сім'ї для отримання грошової допомоги.

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