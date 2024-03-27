Благотворительная организация из Швейцарии пытается поддержать украинцев, оказавшихся в сложном материальном положении и открывших денежную помощь.

Денежная помощь оказывается украинцам от разных благотворительных организаций.

Благотворительная организация из Швейцарии старается помочь украинцам, оказавшимся в сложном финансовом положении во время этих трудных времен. Инициатива во главе со швейцарским волонтером Bänz Margot и его организацией HUMAN FRONT AID сотрудничает с благотворительным фондом "Бок о бок" для оказания поддержки украинцам, проживающим в городе Одесса и переживающим тяжелые жизненные обстоятельства.

Такую денежную помощь получают только те, кто раньше не мог получить ее от Bänz Margot. Приоритет в предоставлении денежной помощи отдается семьям, ухаживающим за людьми с инвалидностью, онкобольными и лицами с тяжелыми заболеваниями.

Чтобы подать заявку на получение гоошевой помощи, необходимо позвонить по телефону 0671270009. Представители фонда запланируют встречу в своем офисе по адресу: пр. Шевченко, 1/2.

Для этого необходимо иметь при себе личные документы, включая паспорт, ИНН, свидетельство о рождении ребенка и справки, подтверждающие вашу категорию.

Один из семей должен зарегистрировать всех членов семьи для получения денежной помощи.

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