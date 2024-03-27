Ціни в Україні постійно коливаються і в середині березня здешевшання знову зазнав один з найголовніших овочів.

Ціни на популярний продукт почали радувати українців. Так, в Україні спостерігається зниження цін на картоплю у середині березня, що, за словами аналітиків, відбулося через ввезення великих обсягів нового врожаю з-за кордону.

Згідно з інформацією експертів, протягом останнього тижня середня вартість картоплі на внутрішньому ринку та в роздрібних мережах знизилася приблизно на 12%, варіюючись між 14 і 20 гривнями за кілограм. Проте картопля імпортована з Єгипту та Азербайджану продається за ціною від 25 до 30 гривень за кілограм.

Експерти наголошують, що з настанням весни місцеві аграрії прагнуть максимально швидко продати запаси минулорічного врожаю для підготовки до нового сільськогосподарського сезону. Це призводить до зростання кількості вітчизняної продукції на ринку, включаючи товари як від великих фермерських господарств, так і від приватних домогосподарств. Зараз на ринку переважає картопля старого врожаю, якість якої, як очікується, не найвища.

Моніторинг цін показує, що, незважаючи на сезонне зниження цін, вартість картоплі у березні 2024 року в 2,5 раза вища, ніж ціни минулого року в аналогічний період.

Також зазначається, що ціни на яйця на українському ринку знизилися впродовж березня. Вартість яєць залежить від різноманітних чинників і, як прогнозують експерти, має зрости до Великодня. Наразі в супермаркетах цей продукт можна придбати за ціною від 56 до 62 гривень.

Джерело: EastFruit.

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