Цены в Украине постоянно колеблются и в середине марта удешевление снова претерпел один из самых главных овощей.

Цены на популярный продукт стали радовать украинцев. Так, в Украине наблюдается снижение цен на картофель в середине марта, что, по словам аналитиков, произошло из-за ввоза больших объемов нового урожая из-за границы.

Согласно информации экспертов, за последнюю неделю средняя стоимость картофеля на внутреннем рынке и в розничных сетях снизилась примерно на 12%, варьируясь между 14 и 20 гривнами за килограмм. Однако картофель импортированный из Египта и Азербайджана продается по цене от 25 до 30 гривен за килограмм.

Эксперты отмечают, что с наступлением весны местные аграрии стремятся максимально быстро продать запасы прошлогоднего урожая для подготовки к новому сельскохозяйственному сезону. Это приводит к росту отечественной продукции на рынке, включая товары как от крупных фермерских хозяйств, так и от частных домохозяйств. Сейчас на рынке преобладает картофель старого урожая, качество которого, как ожидается, не самое высокое.

Мониторинг цен показывает, что, несмотря на сезонное снижение цен, стоимость картофеля в марте 2024 года в 2,5 раза выше, чем цены в прошлом году в аналогичный период.

Также отмечается, что цены на яйца на украинском рынке снизились в течение марта. Стоимость яиц зависит от различных факторов и, как прогнозируют эксперты, должно вырасти к Пасхе. В супермаркетах этот продукт можно приобрести по цене от 56 до 62 гривен.

Источник: EastFruit .

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