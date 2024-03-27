Витратити ж гроші українцям можна буде на чітко визначене коло позицій – ті ж товари українських виробників.

Програма "Купуй українське", ініційована президентом України Володимиром Зеленським, надаватиме українцям можливість отримати кешбек за покупку товарів вітчизняного виробництва та користування послугами місцевих компаній. Ця ініціатива заснована на принципах, застосованих під час виплат "ковідної тисячі" за вакцинацію, але цього разу зосереджена на підтримці національної економіки.

За словами заступниці міністра економіки Надії Бігун, учасники програми зможуть отримувати кешбек на спеціальні картки, які потрібно буде оформити у банках-партнерах. Кешбек буде нараховуватися за купівлю товарів з позначкою "Зроблено в Україні" у роздрібних точках продажу, сприяючи таким чином підтримці місцевих виробників.

"Таким способом кожен з нас зможе відчути власний внесок у розвиток економіки країни", – зазначила Бігун. Вона також наголосила, що механізм нарахування кешбеку уже було відпрацьовано раніше, зокрема під час пандемії COVID-19 із програмами "єПідтримка" та "єВідновлення".

Введення цієї програми, за словами Зеленського, має на меті забезпечення підтримки українського бізнесу та збереження коштів в економіці країни. Програма "Купуй українське" також буде інтегрувати інші ініціативи, як-от державні гранти, кредити, заходи щодо стимулювання виробництва і попиту, а також підтримку для бізнесу на міжнародних ринках.

Крім того, уряд уже схвалив офіційний логотип для маркування товарів, вироблених в Україні, який включає стилізований штрих-код та напис "Зроблено в Україні".

Джерело: Цензор.

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