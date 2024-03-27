Потратить деньги украинцам можно будет на четко определенный круг позиций – те же товары украинских производителей.

Программа "Купи украинское", инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским, будет предоставлять украинцам возможность получить кэшбек за покупку товаров отечественного производства и использование услуг местных компаний. Эта инициатива основана на принципах, применяемых при выплате "ководной тысячи" за вакцинацию, но на этот раз сосредоточена на поддержке национальной экономики.

По словам заместителя министра экономики Надежды Бигун, участники программы смогут получать кэшбек на специальные карты, которые нужно будет оформить в банках-партнерах. Кешбек будет начисляться за покупку товаров с отметкой "Сделано в Украине" в розничных точках продаж, способствуя, таким образом, поддержке местных производителей.

"Таким образом каждый из нас сможет ощутить свой вклад в развитие экономики страны", – отметила Бигун. Она также подчеркнула, что механизм начисления кэшбека уже был отработан ранее, в частности во время пандемии COVID-19 с программами "Поддержка" и "Восстановление".

Введение этой программы, по словам Зеленского, направлено на обеспечение поддержки украинского бизнеса и сохранение средств в экономике страны. Программа "Покупай украинское" также будет интегрировать другие инициативы, такие как государственные гранты, кредиты, меры по стимулированию производства и спроса, а также поддержка для бизнеса на международных рынках.

Кроме того, правительство уже одобрило официальный логотип для маркировки товаров, произведенных в Украине, включающий стилизованный штрих-код и надпись "Сделано в Украине".

Источник: Цензор .

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