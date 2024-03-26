Нещодавно "Укрпошта" розширила дію програми "Укрпошта" - тепер українців може очікувати ще одне нововведення.

В Україні на порозі суттєвих змін у процедурі відправлення товарів за кордон для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб.

За анонсом, опублікованим генеральним директором "Укрпошти" Ігорем Смілянським у Telegram, незабаром уряд може прийняти рішення, яке дозволить здійснювати реєстрацію посилок в онлайн-режимі на сайті "Укрпошта" всього за 1-2 хвилини.

Процедура буде максимально спрощена: без необхідності звертатися до брокерів, зайвих бюрократичних процедур і абсолютно безкоштовно.

Таке нововведення дасть можливість відправляти товари з України в будь-яке з 660 тисяч відділень у 192 країнах світу, що відкриває перед українськими виробниками нові горизонти для міжнародної торгівлі.

Це стало можливим завдяки закону №9456, який нещодавно було ухвалено Верховною Радою України і який збільшив поріг вартості товарів для відправлення без необхідності подання вантажної митної декларації з 150 до 1 000 євро.

До цієї зміни, вартість товару разом із доставкою, яка перевищує 150 євро, вимагала складного митного оформлення з використанням послуг брокера та витратами від 1 500 до 2 500 гривень за кожну декларацію.

Цей крок спрямований на зменшення бюрократії та стимулювання експорту, дозволяючи малим виробникам та інтернет-магазинам легше реалізовувати свою продукцію за кордоном. Ігор Смілянський підкреслив, що урядові рішення, які очікуються протягом наступних 2-3 місяців, значно спростять процес міжнародних відправлень, сприяючи зростанню міжнародного експорту та підтримуючи українських підприємців.

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