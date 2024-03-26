Недавно "Укрпочта" расширила действие программы "Укрпочта" – теперь украинцев может ожидать еще одно нововведение.

В Украине на пороге существенных изменений процедуры отправки товаров за границу для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц.

По анонсу, опубликованному генеральным директором "Укрпочты" Игорем Смилянским в Telegram, в скором времени правительство может принять решение, которое позволит осуществлять регистрацию посылок в онлайн-режиме на сайте "Укрпочта" всего за 1-2 минуты.

Процедура будет максимально упрощена: без необходимости обращаться к брокерам, лишним бюрократическим процедурам и совершенно бесплатно.

Такое нововведение позволит отправлять товары из Украины в любое из 660 тысяч отделений в 192 странах мира, что открывает перед украинскими производителями новые горизонты для международной торговли.

Это стало возможным благодаря закону №9456, который недавно был принят Верховной Радой Украины и увеличил порог стоимости товаров для отправки без необходимости подачи грузовой таможенной декларации со 150 до 1 000 евро.

До этого изменения стоимость товара вместе с доставкой, превышающей 150 евро, требовала сложного таможенного оформления с использованием услуг брокера и расходами от 1 500 до 2 500 гривен за каждую декларацию.

Этот шаг направлен на уменьшение бюрократии и стимулирование экспорта, позволяя малым производителям и интернет магазинам легче реализовывать свою продукцию за рубежом. Игорь Смелянский подчеркнул, что ожидаемые в течение следующих 2-3 месяцев правительственные решения значительно упростят процесс международных отправлений, способствуя росту международного экспорта и поддерживая украинских предпринимателей.

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