У ПФУ пояснили, хто з громадян України може отримувати пенсію 200 тисяч гривень, названа професія.

Після індексації пенсій в Україні у березні середні виплати складають 5 717 гривень. Українські пенсіонери отримують невеликі пенсії, тому багатьом з них доводиться працювати навіть на пенсії. Та є ті, хто отримують сотні тисяч пенсій. Зокрема отримують значно вищі суми - понад 100-200 тисяч гривень на місяць.

Особливі умови передбачені для суддів згідно із законодавством.т Пенсіонери, які колишні судді, можуть отримувати пенсії у розмірі 100 тисяч гривень щомісяця. За останні два роки ці виплати зросли на 30 тисяч гривень. Прототипом таких виплат є декларація колишнього голови Верховного Суду Ярослава Романюка, який отримав пенсію у розмірі 244,7 тисячі гривень за місяць у 2023 році.

Мінімальний розмір пенсії судді - це 50% від його заробітної плати. У випадку, якщо страховий стаж понад 20 років, то за кожний наступний рік роботи пенсія збільшується на 2%. Що стосується максимального розміру пенсії судді, то він не може бути більше за 90% зарплати. Для того, щоб отримувати пенсію в розмірі 90% зарплати, суддя повинен мати страховий стаж 40 років (на цій посаді).

За даними Пенсійного фонду, станом на початок 2024 року в Україні 10 мільйонів пенсіонерів. 51% з них отримують пенсії менше ніж 4 000 гривень. Середня пенсія становить близько 5 385 гривень. 30% пенсіонерів отримують виплати менш ніж 3 000 гривень. 21% тих, хто отримує від 3 000 до 4 000 гривень. При цьому лише третина пенсіонерів отримують виплати більші або на рівні середньої пенсії.

Джерело: OBOZ.UA.

Останні новини України:

Нагадаємо, в Україні існує чотири варіанти підвищити свою пенсію.

Як писала Politeka, за яких умов для українців збільшиться надбавка до пенсії.

Також Politeka повідомляла, десятки тисяч українців отримують пенсію в 1,2 тис. гривень.