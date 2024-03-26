В ПФУ объяснили, кто из граждан Украины может получать пенсию в 200 тысяч гривен, названа профессия.

После индексации пенсий в Украине в марте средние выплаты составляют 5717 гривен. Украинские пенсионеры получают небольшие пенсии, поэтому многим приходится работать даже на пенсии. Но есть те, кто получает сотни тысяч пенсий. В частности, получают значительно более высокие суммы - более 100-200 тысяч гривен в месяц.

Особые условия предусмотрены для судей согласно законодательству. Пенсионеры, бывшие судьи, могут получать пенсии в размере 100 тысяч гривен ежемесячно. За последние два года эти выплаты выросли на 30 тысяч гривен. Прототипом таких выплат является декларация бывшего председателя Верховного Суда Ярослава Романюка, получившего пенсию в размере 244,7 тысяч гривен в месяц в 2023 году.

Минимальный размер пенсии судьи – это 50% от его заработной платы. В случае если страховой стаж более 20 лет, то за каждый последующий год работы пенсия увеличивается на 2%. Что касается максимального размера пенсии судьи, то он не может быть больше 90% зарплаты. Для того чтобы получать пенсию в размере 90% зарплаты, судья должен иметь страховой стаж 40 лет (на этой должности).

По данным Пенсионного фонда, на начало 2024 года в Украине 10 миллионов пенсионеров. 51% из них получают пенсии менее 4 000 гривен. Средняя пенсия составляет около 5385 гривен. 30% пенсионеров получают выплаты менее 3 000 гривен. 21% получающих от 3 000 до 4 000 гривен. При этом только треть пенсионеров получают выплаты больше или на уровне средней пенсии.

Источник: OBOZ.UA.

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