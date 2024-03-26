Частина пенсіонерів залишилась незадоволеню індексацією пенсій, а інша частина взагалі не отримала підвищення виплат. Попри обіцянки влади індексація пенсій не суміла покрити інфляцію та божевільний ріст цін на товари та послуги.

Індексація у березні охопила близько 10 мільйонів пенсіонерів, проте багато людей відчувають розчарування, оскільки насправді ситуація виявилася складнішою, ніж обіцяли. У офіційних документах не було зазначено обов'язкове підвищення пенсій на 100 гривень, як це раніше обіцяли.

Наслідком цього деякі пенсіонери отримали лише невелике зростання пенсії, до 100 гривень, що було результатом додаткових виплат за стаж, а не індексації. Виникла плутанина щодо осіб, які вийшли на пенсію у період з 2020 по 2023 роки.

Цьогорічна індексація пенсій обійшла стороною деякі категорії пенсіонерів, зокрема, колишніх судових працівників і прокурорів, яким з 1 березня не провели перерахунок пенсій, а також осіб, чиї щомісячні виплати досягають розміру в десять мінімальних пенсій, еквівалентних 23 610 гривень, що максимальний розмір пенсії в Україні, який не підлягає індексації.

Слід взяти до уваги й те, що підвищення пенсій відбувається також через перерахунок у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму, яке вже закладено в законі, тому не пов'язане з індексацією, яка згадується в постанові.

Джерело: НаПенсии.

Останні новини України:

Нагадаємо, в Україні існує чотири варіанти підвищити свою пенсію.

Як писала Politeka, за яких умов для українців збільшиться надбавка до пенсії.

Також Politeka повідомляла, десятки тисяч українців отримують пенсію в 1,2 тис. гривень.