Часть пенсионеров осталась недовольной индексацией пенсий, а другая часть вообще не получила повышения выплат. Несмотря на обещания властей, индексация пенсий не сумела покрыть инфляцию и безумный рост цен на товары и услуги.

Индексация в марте охватила около 10 миллионов пенсионеров, однако многие испытывают разочарование, поскольку на самом деле ситуация оказалась сложнее, чем обещали. В официальных документах не указано обязательное повышение пенсий на 100 гривен, как это ранее обещали.

В результате некоторые пенсионеры получили лишь небольшой рост пенсии, до 100 гривен, что было результатом дополнительных выплат за стаж, а не индексации. Возникла путаница в отношении лиц, вышедших на пенсию в период с 2020 по 2023 годы.

Индексация пенсий в этом году обошла стороной некоторые категории пенсионеров, в частности, бывших судебных работников и прокуроров, которым с 1 марта не провели перерасчет пенсий, а также лиц, чьи ежемесячные выплаты достигают размера в десять минимальных пенсий, эквивалентных 23 610 гривен, что максимальный размер пенсии Украине, не подлежащей индексации.

Следует принять во внимание и то, что повышение пенсий происходит также из-за перерасчета в связи с увеличением прожиточного минимума, который уже заложен в законе, поэтому не связан с индексацией, которая упоминается в постановлении.

Источник: На Пенсии .

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