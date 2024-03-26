Ціни на деякі продукти в українських супермаркетах зазнали змін у березні, особливо помітно це стосується домашнього сала, що є одним із улюблених продуктів серед покупців. Це стало відомо з даних, що були опубліковані на сайті Мінфін.

За даними оновленої статистики, опублікованої на порталі "Мінфін", вартість домашнього сала знизилася майже на 60 гривень, тоді як ціна на солоне сало залишилася без змін протягом місяця.

Середній цінник на домашнє сало у супермаркетах зараз становить приблизно 199 гривень за кілограм, у порівнянні з 257,67 грн/кг у лютому, що вказує на зниження ціни на 58,67 грн протягом місяця. Ціну вказано за даними одного великого супермаркету, що відстежує "Мінфін".

Важливо зазначити, що ціна на домашнє сало почала знижуватись вже з початку березня, після кількох місяців стабілізації вартості цього популярного продукту. Натомість солоне сало тримає свою ціну на рівні 242,84 грн вже декілька місяців.

Варто також нагадати, що експерти попереджають про подорожчання низки продуктів перед святом Великодня. Вони запевняють, що ціни будуть збільшуватись на рибу, овочі та фрукти. Вже зараз в магазинах спостерігається поступове збільшення цін на картоплю, яблука, огірки та помідори.

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