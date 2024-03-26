Цены на некоторые продукты в украинских супермаркетах претерпели изменения в марте, особенно заметно это касается домашнего сала, являющегося одним из любимых продуктов среди покупателей. Это стало известно из опубликованных на сайте Минфин данных .

По данным обновленной статистики, опубликованной на портале "Минфин", стоимость домашнего сала снизилась почти на 60 гривен, в то время как цена на соленое сало осталась без изменений в течение месяца.

Средний ценник на домашнее сало в супермаркетах сейчас составляет около 199 гривен за килограмм, по сравнению с 257,67 грн/кг в феврале, что указывает на снижение цены на 58,67 грн в месяц. Цена указана по данным одного крупного супермаркета, отслеживающего "Минфин".

Важно отметить, что цена на домашнее сало начала снижаться уже с начала марта после нескольких месяцев стабилизации стоимости этого популярного продукта. Соленое сало держит свою цену на уровне 242,84 грн уже несколько месяцев.

Следует также напомнить, что эксперты предупреждают о подорожании ряда продуктов перед праздником Пасхи. Они уверяют, что цены будут увеличиваться на рыбу, овощи и фрукты. Уже сейчас в магазинах наблюдается постепенное повышение цен на картофель, яблоки, огурцы и помидоры.

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