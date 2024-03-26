Українські копійки коштують великих грошей, якщо вони мають певні особливості, що вирізняють їх.

Серед колекціонерів велике значення мають старі монети номіналом 50 копійок, за які вони готові викласти тисячі гривень.

Цінність залежить від конкретного різновиду монети. За інформацією експертів з ресурсу "Монети-ягідки", однією з таких є 50 копійок 1992 року версії 3ВАг, яка може коштувати від 4 000 до 11 000 грн.

Відмінності цієї монети:

Тризуб має товстий середній зуб; Діаметр малюнка складає 17,7 мм; Перший пензель має чотири ягоди, при цьому п'ята ягода зливається з листям; Група монети гладка.

Монета 50 копійок 2001 року також цінна, її вартість може сягати приблизно 1 500 грн., що пояснюється обмеженим тиражем всього 5 000 штук.

Експерти зазначають, що знаходження цих монет у обігу вкрай неймовірне, хоча на аукціонах трапляються випадки продажу 50 копійок 2001 року, виявлених серед звичайних грошових знаків.

Монета 50 копійок 1994 року версії 1.1АГм, що має від 2 000 до 4 000 грн, визначається такими характеристиками:

Наявність малого отвору у нижній частині тризубця; Трапецієподібний проміжок між листком та відростком; Група з дрібною насічкою.

Є ще один варіант цієї монети, 2АГм, з великими отворами у нижній частині тризубця, який може бути проданий за ціною від 5 до 30 грн, як зазначають фахівці.

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Як повідомляла Politeka, Нацбанк виводить одразу кілька номіналів копійок.

Також Politeka писала, що колекціонери віддадуть понад 10 тисяч за українські 50 копійок.