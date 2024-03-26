Серед колекціонерів велике значення мають старі монети номіналом 50 копійок, за які вони готові викласти тисячі гривень.
Цінність залежить від конкретного різновиду монети. За інформацією експертів з ресурсу "Монети-ягідки", однією з таких є 50 копійок 1992 року версії 3ВАг, яка може коштувати від 4 000 до 11 000 грн.
Відмінності цієї монети:
- Тризуб має товстий середній зуб;
- Діаметр малюнка складає 17,7 мм;
- Перший пензель має чотири ягоди, при цьому п'ята ягода зливається з листям;
- Група монети гладка.
Монета 50 копійок 2001 року також цінна, її вартість може сягати приблизно 1 500 грн., що пояснюється обмеженим тиражем всього 5 000 штук.
Експерти зазначають, що знаходження цих монет у обігу вкрай неймовірне, хоча на аукціонах трапляються випадки продажу 50 копійок 2001 року, виявлених серед звичайних грошових знаків.
Монета 50 копійок 1994 року версії 1.1АГм, що має від 2 000 до 4 000 грн, визначається такими характеристиками:
- Наявність малого отвору у нижній частині тризубця;
- Трапецієподібний проміжок між листком та відростком;
- Група з дрібною насічкою.
Є ще один варіант цієї монети, 2АГм, з великими отворами у нижній частині тризубця, який може бути проданий за ціною від 5 до 30 грн, як зазначають фахівці.
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