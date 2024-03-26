Украинские копейки стоят больших денег, если у них есть определенные особенности, отличающие их.

Среди коллекционеров большое значение имеют старые монеты номиналом 50 копеек, за некоторые из которых они готовы выложить тысячи гривен.

Ценность зависит от конкретной разновидности монеты. По информации экспертов по ресурсу "Монеты-ягодки", одной из таких является 50 копеек 1992 версии 3ВАг, которая может стоить от 4 000 до 11 000 грн.

Различия этой монеты:

Трезубец имеет толстый средний зуб; Диаметр рисунка составляет 17,7 мм; Первая кисть имеет четыре ягоды, при этом пятая ягода сливается с листьями; Группа монеты гладкая.

Монета 50 копеек 2001 года также ценна, ее стоимость может достигать примерно 1 500 грн, что объясняется ограниченным тиражом у всего 5 000 штук.

Эксперты отмечают, что нахождение этих монет в обращении крайне невероятно, хотя на аукционах бывают случаи продажи 50 копеек 2001 года, обнаруженных среди обычных денежных знаков.

Монета 50 копеек 1994 версии 1.1АГм, имеющая от 2 000 до 4 000 грн, определяется следующими характеристиками:

Наличие малого отверстия в нижней части трезубца; Трапециевидный промежуток между листком и отростком; Группа с мелкой насечкой.

Есть еще один вариант этой монеты, 2АГм, с большими отверстиями в нижней части трезубца, который может быть продан по цене от 5 до 30 грн, как указывают специалисты.

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